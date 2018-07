Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat das Geschäftsjahr 2011/12 mit einem Rekordumsatz und -gewinn abgeschlossen. Das teilte der Klub auf seiner Mitgliederversammlung am Montagabend mit. Der Umsatz des Gesamtvereins belief sich auf 68,3 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern betrug 5,7 Millionen Euro (7,5 Millionen Euro vor Steuern).

Die Umsatzsteigerung von rund 26 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2010/11 und den Gewinn begründete der Klub mit den Mehreinnahmen durch den Umzug in die neue Arena sowie Transfererlösen. "Der Umzug in die Arena war für uns unter wirtschaftlichen Aspekten ein großer Schritt in der Entwicklung des Vereins", sagte Präsident Harald Strutz. Vorstandswahlen finden beim FSV erst 2014 wieder statt.