Lille (dpa) - Franck Ribéry hat sich bei seiner Rückkehr mit dem FC Bayern München nach Lille entschlossen gezeigt.

«Ich will hier gewinnen», sagte der französische Fußball-Nationalspieler vor dem Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille, für den der 29-Jährige in der Jugend drei Jahre gespielt hatte. Trainer Jupp Heynckes sieht den Bundesliga-Rekordstarter im dritten Gruppenspiel unter einem gewissen Druck. «Wir sind gefordert nach einem Sieg und einer Niederlage. Entsprechend werden wir hier auftreten», sagte Heynckes in Lille: «Wir müssen schon eine überdurchschnittliche Leistung bringen, um hier zu gewinnen.»

Vor dem Abflug nach Frankreich hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bereits die Bedeutung des Champions-League-Auftritts in Lille unterstrichen. «Durch die Niederlage gegen Borissow haben wir schon etwas Druck jetzt. Die Mannschaft ist gefragt, hoffentlich einen Sieg einzufahren», sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Münchner Flughafen. Nach dem Bundesliga-Startrekord ist der FCB am Dienstag Favorit, zumal Lille zum Auftakt in der Königsklasse zwei Niederlagen einstecken musste. Neben den verletzten Arjen Robben und Mario Gomez fehlt bei den Bayern auch der angeschlagene Daniel van Buyten.