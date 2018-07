London (AFP) Ein Helikopter mit Arbeitern hat am Montag auf dem Weg zu einer Bohrinsel vor der Küste Schottlands auf der Nordsee notlanden müssen. Drei Schiffe wurden an den Unglücksort entsandt, doch da waren die 19 Insassen des Hubschraubers bereits aus ihrer Rettungsinsel von einem Boot des Tankers "Nord Nightingale" geborgen worden, wie die Küstenwache der Shetland Inseln erklärte. Von dem Tanker seien die Arbeiter und die beiden Besatzungsmitglieder per Helikopter auf die Orkney Inseln gebracht worden.

