Beirut (AFP) In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es am Montag erneut Schusswechsel gegeben. Bewaffnete Kämpfer riegelten mehrere sunnitische Viertel ab, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Beim Versuch der Armee, eine der Straßenblockaden zum Stadtteil Tarik al-Schdide zu räumen, schossen die Kämpfer demnach auf Soldaten. Diese erwiderten das Feuer. Schon in der Nacht war die Armee in Tarik al-Schdide gegen Bewaffnete vorgegangen. Aus dem Viertel waren Schüsse automatischer Waffen und panzerbrechender Raketen zu hören.

