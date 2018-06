Armstrong verliert nach Dopingaffäre alle sieben Tour-Titel

Genf (dpa) - Lance Armstrong verliert wegen der Dopingaffäre seine sieben Titel bei der Tour de France. Der Radsport-Weltverband UCI erkannte dem Amerikaner am Montag in Genf seine Erfolge ab und sprach eine lebenslange Sperre für den Texaner aus. «Lance Armstrong hat keinen Platz im Radsport. So etwas darf nie wieder passieren», sagte UCI-Präsident Pat McQuaid.

Derby-Krawalle: NRW-Innenminister will Strafverfahren einleiten

Münster (dpa) - Nach den Krawallen beim Bundesliga-Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 hat sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Montag entsetzt gezeigt. «Es ist nicht akzeptabel, dass Polizisten angegriffen werden. Konsequent werden wir die Videos auswerten und Strafverfahren einleiten», sagte er der Nachrichtenagentur dpa in Münster.

US-Boy Celski als Erster unter 40 Sekunden - Sechs Weltrekorde

Calgary (dpa) - Der Amerikaner JR Celski ist in eine neue Shorttrack-Dimension vorgestoßen. Zum Abschluss des Weltcups in Calgary durchstieß der US-Profi in 39,937 Sekunden als Erster die 40-Sekunden-Schallmauer und verbesserte den erst im Vorlauf aufgestellten Rekord des Russen Wladimir Grigorjew (40,344) deutlich.

Piszczek verlängert bis 2017 bei Borussia Dortmund

Dortmund (dpa) - Lukasz Piszczek bleibt Borussia Dortmund erhalten. Wie der deutsche Fußball-Meister am Montag bekanntgab, verlängerte der Rechtsverteidiger seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2017.

Rittner verlängert Vertrag als Tennis-Bundestrainerin

Hamburg (dpa) - Bundestrainerin Barbara Rittner hat ihren Vertrag mit dem Deutschen Tennis Bund wie erwartet verlängert. Die 39 Jahre alte Kölnerin bleibt bis Ende 2015 Chefin des deutschen Fed-Cup-Teams. Das teilte der DTB am Montag mit

Jan-Marco Montag beendet internationale Karriere

Hamburg (dpa) - Der Kölner Hockey-Olympiasieger Jan-Marco Montag beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der 29-Jährige will sich verstärkt seinem Beruf widmen und informierte Bundestrainer Markus Weise einer Mitteilung vom Montag zufolge über seinen Rücktritt.

Skyliners-Sportchef Novak wechselt zum europäischen Verband

Frankfurt/Main (dpa) - Sportdirektor Kamil Novak von den Frankfurt Skyliners wird neuer Generalsekretär des europäischen Basketball-Verbandes FIBA Europe. Das gab der Bundesliga-Club am Montag bekannt.