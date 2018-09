Neuer Ölgigant perfekt: Russlands Rosneft kauft TNK-BP =

Moskau/London (dpa) - Russland schafft mit der Übernahme des russisch-britischen Unternehmens TNK-BP den größten börsennotierten Ölkonzern der Welt. Das Geschäft habe ein Gesamtvolumen von 61 Milliarden US-Dollar (46,76 Mrd Euro), sagte der Chef des russischen Staatskonzerns Rosneft, Igor Setschin, bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin. Rosneft kauft vom britischen Konzern BP sowie vom russischen Oligarchenkonsortium AAR jeweils 50 Prozent an TNK-BP. Russische Kommentatoren sprachen am Montag von einem «epochalen Vertrag», mit dem Rosneft den US-Konkurrenten ExxonMobil als größten Ölkonzern ablöse. Auf 4,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag schätzen Experten die Fördermenge des neuen Megakonzerns. Es handelt sich um den größten Deal der Ölbranche seit dem Zusammenschluss von Exxon und Mobil 1999.

Siemens stößt Solargeschäft ab =

München (dpa) - Siemens zieht nach jahrelangen hohen Verlusten im Solargeschäft einen Schlussstrich und will die Sparte jetzt rasch abstoßen. Die Erwartungen hätten sich nicht erfüllt, teilte der Elektrokonzern am Montag mit. Deshalb werde sich Siemens bei den erneuerbaren Energien künftig auf Wind- und Wasserkraft konzentrieren. Das erst 2009 für 284 Millionen Euro übernommene israelische Solarthermie-Unternehmen Solel solle ebenso verkauft werden wie der Photovoltaik-Bereich. Es gebe bereits Gespräche mit Interessenten. Im Solargeschäft hatte Siemens weniger als 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr gemacht - aber die Verluste waren noch höher als der Umsatz.

Defizit in Krisenstaaten höher, in Deutschland niedriger =

Luxemburg/Brüssel (dpa) - In den Euro-Krisenstaaten waren die Haushaltsdefizite im Jahr 2011 größer als bisher erwartet. Jedoch lag Deutschlands Defizit nach Angaben des Statistischen Amtes der EU (Eurostat) vom Montag in Luxemburg mit 0,8 Prozent im vergangenen Jahr niedriger als die bisher berechneten 1,0 Prozent. Insgesamt sanken die Defizite in allen 17 Euro-Staaten auf 4,1 (2010: 6,2) Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Verschuldung stieg aber von 85,4 (2010) auf 87,3 Prozent im Jahr 2011.

Bundesbank erwartet Wachstumspause zum Jahresende =

Frankfurt/Berlin (dpa) - Bundesbank und Finanzministerium stimmen Deutschland auf schwierigere Zeiten ein. Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Notenbank wegen der weltweiten Konjunkturabkühlung zum Jahresende stagnieren oder schrumpfen. Auf ein spürbares Wachstum im dritten Vierteljahr könnte «eine Stagnation oder sogar ein leichter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal» folgen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bundesbank-Monatsbericht. Auch das Bundesfinanzministerium rechnet Ende 2012 mit einem Dämpfer.

Wintershall kauft sich in norwegische Öl- und Gasfelder ein =

Kassel/Stavanger (dpa) - Die BASF-Tochter Wintershall baut ihre Öl- und Gasförderung in Norwegen kräftig aus. Dafür zahlt das Unternehmen der norwegischen Statoil 1,35 Milliarden US-Dollar (1,04 Milliarden Euro), wie Wintershall am Montag in Kassel mitteilte. Im Gegenzug für die Beteiligung an den drei Nordsee-Feldern Brage (32,7 Prozent Anteil), Gjosa (15 Prozent) und Vega (30 Prozent) erhält Statoil außerdem 15 Prozent an dem Ölfeld Edvard Grieg. Bei guter Entwicklung des Vega-Feldes überweist der größte deutsche Erdöl- und Erdgasproduzent weitere 100 Millionen US-Dollar an die Norweger. Die Zustimmung der Behörden steht noch aus.

Umfrage: Handel geht optimistisch ins Weihnachtsgeschäft =

Stuttgart (dpa) - Der deutsche Einzelhandel startet mit größerem Optimismus in das wichtige Weihnachtsgeschäft als vor einem Jahr: Vier von zehn Händlern erwarten einer Umfrage zufolge steigende Umsätze, teilte Ernst & Young am Montag mit. Bei der gleichen Umfrage der Beratungsgesellschaft im September 2011 gingen nur gut drei von zehn Händlern von einem wachsenden Weihnachtsumsatz aus. Fast jeder zweite Händler erwartet in diesem Jahr stabile Weihnachtsumsätze. Nur gut jeder zehnte Händler rechnet mit Erlösen unter Vorjahresniveau.

Dax gibt leicht nach =

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag moderat nachgegeben. Im nachrichtenarmen Umfeld sank der Leitindex bis zum Nachmittag um 0,19 Prozent auf 7367 Punkte. In der Vorwoche hatte er rund zwei Prozent zugelegt und war zeitweise nur noch rund 30 Punkte von seinem Jahreshoch bei 7478 Zählern entfernt gewesen. Der TecDax verlor 0,54 Prozent auf 807 Punkte. Der MDax zeigte sich mit plus 0,12 Prozent bei 11 490 Punkten fast unverändert. Bei rund 11 580 Punkten hatte er am vergangenen Donnerstag den höchsten Stand seit seiner Einführung 1996 erreicht. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3063 (Freitag: 1,3035) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7655 (0,7672) Euro.