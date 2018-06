Köln (SID) - Mit der Aberkennung aller Resultate zurück bis 1998 verstößt der Radsport-Weltverband UCI im Fall Lance Armstrong gegen den Code der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Dies behauptet Doping-Fachanwalt Michael Lehner (Heidelberg).

"Dass die UCI das Urteil der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA voll übernommen hat, ist nicht okay. Sie schießt über das Ziel hinaus, denn sie darf das Sportrecht nicht beliebig handhaben. Dopingvergehen unterliegen einer achtjährigen Verjährungsfrist. Der WADA-Code lässt ein Urteil mit Aberkennung von Titeln und Resultaten bis zurück zum Jahr 1998 nicht zu", sagte Lehner dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Lehner glaubt, dass der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne die Entscheidung der UCI im Falle einer Intervention von Lance Armstrong korrigieren müsste, doch er sagt: "Ich habe in den CAS genauso wenig Vertrauen wie in die Verbände." Lehner macht deutlich: "Wenn die UCI-Führung Anstand hätte, würde sie genauso zurücktreten wie dies in der Politik üblich ist."