San Francisco (SID) - Die San Francisco Giants sind im Rennen um die Teilnahme an der World Series geblieben. Das Team aus der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB setzte sich im Finale der National League mit 6:1 gegen Titelverteidiger St. Louis Cardinals durch und glich in der Play-off-Serie zum 3:3 aus. Die Entscheidung musste das entscheidende siebte Spiel am Montag bringen.

Der Sieger trifft ab Mittwoch in der World Series auf die Detroit Tigers. Die Mannschaft aus der "Motor City" hatte Rekordmeister New York Yankees in der American League mit 4:0 ausgeschaltet. Detroit hat die World Series viermal gewonnen, der letzte Triumph liegt allerdings bereits 28 Jahre zurück (1984). Zuletzt stand das Team 2006 im Finale.