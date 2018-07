Valencia (SID) - Philipp Kohlschreiber aus Augsburg ist beim ATP-Turnier in Valencia überraschend schon in der ersten Runde gescheitert. Die deutsche Nummer eins unterlag dem Qualifikanten Ivan Dodig (Kroatien) nach 1:51 Stunden mit 2:6, 6:7 (6:8). Im Tie-Break des zweiten Satzes wehrte Kohlschreiber, in der Weltrangliste an Nummer 18 positioniert, zunächst vier Matchbälle seines 92 Plätze schlechter notierten Gegners ab. Dennoch musste der 29-Jährige schließlich die erste Niederlage im dritten Duell mit Dodig hinnehmen.

Kohlschreiber war der einzige deutsche Spieler im Hauptfeld der mit 1,424 Millionen Euro dotierten Hallenveranstaltung.