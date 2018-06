Tunis (AFP) In Tunis haben am Montag mehr als 2000 Anhänger der Opposition gegen politische Gewalt und autoritäre Tendenzen in der Regierung protestiert. Die linke Volksfront mobilisierte am Nachmittag ihre Anhänger auf der zentralen Habib-Bourguiba-Allee. Dort stießen sie später mit einem zweiten Demonstrationszug dreier weiterer Parteien zusammen. Die Demonstranten riefen "Das Volk will den Sturz des Regimes" und "Arbeit, Freiheit, Würde". Dies waren die Slogans während der Protesten, die im Januar 2011 zum Sturz von Präsident Zine El Abidine Ben Ali geführt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.