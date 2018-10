Chemnitz (dpa) - Ein Wohnhaus ist am frühen Morgen in Ehrenfriedersdorf in Sachsen explodiert. Ob sich Menschen in dem Haus befanden, konnte die Polizei in Chemnitz zunächst nicht sagen. Das Haus sei durch die Explosion schwer beschädigt worden, so ein Polizeisprecher. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Zur Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

