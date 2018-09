Istanbul (AFP) Das US-Medieninstitut CPJ hat zunehmende Angriffe auf die Pressefreiheit in der Türkei beklagt. Die türkischen Behörden betrieben derzeit "eine der weltweit größten Kampagnen gegen die Presse", hieß es in einem am Sonntagabend veröffentlichten Bericht des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) in New York. Insgesamt seien 76 Journalisten in Haft - so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Den meisten Inhaftierten würden Terrorvergehen aufgrund ihrer journalistischen Arbeit vorgeworfen würden.

