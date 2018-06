Münster (dpa) - Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf viele Tempokontrollen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden gefasst macht. Erstmals haben die drei Länder eine gemeinsame Schwerpunktaktion angesetzt. Wie der länderübergreifende «Blitz-Marathon» ablaufen soll, wollen die Innenminister von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Ralf Jäger und Uwe Schünemann heute gemeinsam mit dem Leiter der niederländischen Verkehrspolizei, Fokko Klok, in Münster erläutern. Anlass ist die stark gestiegene Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.