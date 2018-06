Berlin (dpa) - Die CDU will sich nach dem Verlust des OB-Postens in Stuttgart um eine stärkere Position in Großstädten bemühen. Es sei eine Herausforderung, Großstadtgesellschaften als Volkspartei noch stärker ansprechen zu können, sagte Generalsekretär Hermann Gröhe in Berlin. In wichtigen Feldern wie der Integrationspolitik sei die Partei bereits vorangekommen. Stuttgart bekommt mit Fritz Kuhn jetzt den ersten grünen Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt. Die CDU hatte den OB dort fast 40 Jahre lang gestellt.

