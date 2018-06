Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama und Herausforderer Mitt Romney haben sich in Boca Raton in Florida zum möglicherweise entscheidenden TV-Duell getroffen. Für beide geht es in der Debatte über Außenpolitik um alles. Zwei Wochen vor der Wahl liegen sie in Umfragen praktisch gleichauf. Obama geht in die letzte Fernsehdebatte wegen seiner außenpolitischen Erfahrung als Favorit. Aber sein Kontrahent hat laut Erhebungen vor dem Duell auch in diesem Bereich, der bisher als Obamas unbestrittene Domäne galt, zulegen können.

