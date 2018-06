Köln (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch steigt nach ihrer Erkältung wenige Tage vor dem Start der alpinen Weltcup-Saison wieder in das Training ein. Das teilte die 27-Jährige auf ihrer Homepage mit. Sie sei zwar noch nicht "100-prozentig fit", aber dennoch auf dem Weg ins Mölltal. Dort wolle sie am Dienstag und Mittwoch probieren, wie sie sich auf dem Ski fühle und wie ihr Körper die Belastung in der Höhe verkrafte.

Wegen der Erkältung war die Partenkirchenerin in der vergangenen Woche nicht mit der deutschen Mannschaft zum Training nach Sölden gefahren. Dort absolvieren die Frauen am Samstag zum Saisonauftakt einen Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher.