San Francisco (dpa) - Die San Francisco Giants haben bei ihrem Finaleinzug in den Playoffs der Major League Baseball eine weitere Aufholjagd gekrönt. Der Meister von 2010 setzte sich im siebten Halbfinal-Spiel mit 9:0 gegen Titelverteidiger St. Louis Cardinals durch. Die Giants entschieden somit die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich und stehen in der World Series. Finalgegner sind von Mittwoch an die Detroit Tigers.

