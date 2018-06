Sarajevo (AFP) Der Präsident von Bosnien-Herzegowina, Bakir Izetbegovic, hat ein geplantes Treffen mit dem serbischen Staatschef Tomislav Nikolic aus Verärgerung abgesagt. Nikolic habe mit seinen Worten über das zu erwartende "Verschwinden" Bosniens dessen Bürger verletzt, schrieb der Muslim Izetbegovic in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an seinen Kollegen in Belgrad. Izetbegovic sitzt derzeit jenem Präsidium vor, das mit je einem muslimischen, kroatischen und serbischen Vertreter Bosniens Staatsspitze bildet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.