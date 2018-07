Peking (AFP) Vor dem Führungswechsel in der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei hat es Medienberichten zufolge auch an der Spitze der Armee einen Personalwechsel gegeben. Neuer Oberkommandeur der Luftwaffe werde der Armeegeneral Ma Xiaotian, berichteten am Dienstag mehrere staatliche Internetseiten unter Berufung auf den Finanznachrichtendienst Caixin. Ma ersetzt demnach Xu Qiliang, der Beobachtern zufolge Vizechef der Zentralen Militärkommission, der Führung der Streitkräfte, werden könnte.

