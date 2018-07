Moskau/Berlin (dpa) - Verschleppt, misshandelt, eingesperrt: Russische Greiftrupps haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den russischen Oppositionellen Leonid Raswosschajew in der Ukraine entführt. Der Mann wurde angeblich gefoltert.

Mit Empörung und scharfer Kritik reagierten Politiker und Menschenrechtler auf die Entführung des Putin-Gegners. Die Verschleppung von Raswosschajew zeuge von tiefer Missachtung internationaler Gepflogenheiten, kritisierte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Die Behörden der Ex-Sowjetrepublik müssten den Fall aufklären. Menschenrechtler in Moskau werfen den Behörden Folter vor.

Anwältin Violetta Wolkowa wurde der Kontakt zu Raswosschajew verweigert. Sie dürfe den Mann nicht verteidigen, da sie bereits zwei andere Mandanten in dem Fall betreue, sagte der Sprecher der Ermittlungsbehörde, Wladimir Markin, am Dienstag der Agentur Interfax. Raswosschajew war zuvor ohne anwaltlichen Beistand zu zwei Monaten Untersuchungshaft verurteilt worden.

Der Referent des kritischen Duma-Abgeordneten Ilja Ponomarjow war am Freitag in ein Auto gezerrt worden, als er in Kiew das Büro eines UNHCR-Partners verließ. Dort wollte er Asyl beantragen. Experten meinen, dass die Entführung nur mit Hilfe der ukrainischen Behörden möglich gewesen sei. Der Geheimdienst SBU bestritt jedoch, davon gewusst zu haben. Raswosschajew habe die Ukraine am Freitag legal verlassen, teilte der Grenzschutz mit. Es seien keine Verstöße zu erkennen gewesen.

Die Ermittlungsbehörde in Moskau teilte indessen mit, die Anklage gegen den Oppositionsführer Sergej Udalzow wegen Planung von Massenunruhen sei fertiggestellt. Dem 35-jährigen Chef der Linken Front drohen bis zu zehn Jahre Haft. Raswosschajew soll ihn schwer belastet haben. Die Ermittler stützen sich auf den Propagandastreifen «Anatomie des Protests 2» des vom Kreml gesteuerten Fernsehsenders NTW über Umsturzpläne der Opposition. Am 6. Mai waren Proteste gegen Putin in Moskau eskaliert. Demonstranten und Sicherheitskräfte gaben sich gegenseitig die Schuld.

