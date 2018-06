München (AFP) Die CSU will mit einem Vorsorgeprogramm die Zahl der Dicken in Deutschland senken. Ansonsten stehe das Gesundheitssystem in zehn bis zwanzig Jahren wegen zu vieler übergewichtiger Menschen vor dem Kollaps, sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef Johannes Singhammer (CSU) der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. Der Anstieg der Dickleibigkeit in den vergangenen Jahren sei "beängstigend". Im Präventionsgesetz sollten daher nach Ansicht des CSU-Politikers Anreize für das Abnehmen und einen gesünderen Lebensstil verankert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.