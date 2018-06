Straßburg (AFP) Die EU-Kommission hat einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr in Höhe von mehr als 8,9 Milliarden Euro vorgelegt. Mit dem Geld solle sichergestellt werden, dass etwa das Studierendenprogramm Erasmus sowie Forschungs- und Sozialausgaben bis Jahresende weiter finanziert werden können, sagte EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski am Dienstag in Straßburg. Das Geld müssen die Mitgliedstaaten bereitstellen.

