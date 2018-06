Hofheim-Wallau (AFP) Der Möbelgigant Ikea will künftig mit natur- und klimafreundlichen Produkten in die Offensive gehen und auch seine eigene Umweltbilanz radikal verbessern. Der am Dienstag von der deutschen Zentrale in Hofheim-Wallau vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie zufolge will der Konzern bis 2016 unter anderem nur noch energiesparende LED-Leuchten verkaufen und bis 2020 seinen Energiebedarf selbst ganz aus erneuerbaren Quellen decken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.