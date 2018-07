Paris (AFP) Sieben Monate nach der Attentatsserie von Toulouse hat die interne Polizeiaufsicht in Frankreich schwere Fehler bei den Sicherheitsbehörden angeprangert. In einem von Innenminister Manuel Valls in Auftrag gegebenen und am Dienstag veröffentlichten Bericht schreiben die Experten, dass "mehrere objektive Fehler" vor allem beim Inlandsgeheimdienst DCRI festzustellen seien. Im Vorfeld der Bluttaten sei die Gefährlichkeit des Attentäters Mohamed Merah falsch eingeschätzt worden.

