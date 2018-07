Genua (SID) - Luigi Delneri ist neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua. Der 62 Jahre alte Ex-Coach von Juventus Turin wurde am Dienstag offiziell vorgestellt. Genua hatte sich am Montag nach der 2:4-Niederlage gegen den AS Rom von Trainer Luigi De Canio getrennt, der erst im April gekommen war. Der deutsche Junioren-Nationalspieler Alexander Merkel saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Genua liegt nach acht Spieltagen mit neun Punkten auf Platz zehn der Serie A.