Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober:

43. Kalenderwoche

297. Tag des Jahres

Noch 69 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Jakobus, Johannes, Oda, Severin

HISTORISCHE DATEN

2011 - Die islamistische Ennahdha-Partei gewinnt mit riesigem Abstand die erste freie Wahl in Tunesien.

2010 - Die Online-Plattform WikiLeaks veröffentlicht zehntausende geheime US-Militärakten über Grausamkeiten im Irakkrieg.

2007 - Beim Zusammenstoß von zwei Ölplattformen im Golf von Mexiko kommen 22 Menschen ums Leben.

2002 - Die erste Wasserstofftankstelle in Berlin für Busse wird in der Hauptstadt in Betrieb genommen.

1997 - Ein Börsenkrach in Hongkong mit einem Sturz des Hang Seng-Index von 10,4 Prozent löst weltweit an den Börsenplätzen Kurseinbrüche aus.

1992 - Der japanische Kaiser Akihito trifft zu einem Staatsbesuch in Peking ein. Es ist der erste Besuch eines japanischen Tenno im Nachbarland China.

1952 - Das Bundesverfassungsgericht verbietet die neonazistische «Sozialistische Reichspartei» (SRP).

1922 - Aufgrund massiver Kritik an seiner Orientpolitik tritt der britische Premierminister David Lloyd George zurück.

1897 - Der erste Dampfer mit Turbinenantrieb, die «Turbinia», gebaut vom britischen Ingenieur Charles A. Parsons, startet seine Jungfernfahrt.

AUCH DAS NOCH

2002 - dpa meldet: Eine Thailänderin hat 32 Tage lang mit 3000 Skorpionen auf engstem Raum gelebt und will dafür jetzt ins Guinness-Buch der Rekorde.

GEBURTSTAGE

1968 - Gesine Cukrowski (44), deutsche Schauspielerin («Der letzte Zeuge»)

1956 - Dianne Reeves (56), amerikanische Jazzsängerin

1942 - Anita Roddick, britische Unternehmerin (Gründerin «The Body Shop»), gest. 2007

1927 - Leszek Kolakowski, polnischer Philosoph(«Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft»), gest. 2009

1922 - Gerhard Bronner, österreichischer Kabarettist und Komponist («Die Arche Nowak»), gest. 2007

TODESTAGE

2002 - Marianne Hoppe, deutsche Schauspielerin («Der Schimmelreiter»), geb. 1909

1872 - Théophile Gautier, französischer Schriftsteller («Mademoiselle de Maupin»), geb. 1811