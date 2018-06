Wiesbaden (dpa) - Aus Geldmangel fühlen sich rund 5 Prozent der Menschen in Deutschland ausgegrenzt und arm. Sie können ihre Miete oder Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen, ihre Wohnung nicht ausreichend heizen, sich nicht mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten oder nicht in Urlaub fahren. Das ist das Ergebnis der Erhebung «Leben in Europa 2011», für die in Deutschland rund 13 500 Haushalte befragt wurden. Die Betroffenen könnten nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, berichtet das Statistische Bundesamt.

