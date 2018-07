Shanghai (SID) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer (Mettmann) geht den nächsten Schritt und wird im kommenden Jahr erstmals als volles Mitglied auf der lukrativen US Tour an den Abschlag gehen. "Die amerikanische Tour ist eine große Herausforderung und der nächste logische Schritt in meiner Karriereplanung, auf den ich mich nun sehr freue und auch bereit fühle. Ich spiele sehr gerne auf der European Tour und bin froh, dass der Turnierkalender mir diese Möglichkeit in der kommenden Saison eröffnet", teilte Kaymer mit. Da Kaymer ohnehin im Vorfeld der drei Major-Turniere auf US-Plätzen Turniere in Übersee spielt, erfüllt der 27-Jährige die Anforderungen problemlos.

Dies gilt auch für die Europa-Tour, die ihre Aufnahmekriterien wohl zurückschraubt, um den europäischen Stars den Erhalt der Tour-Mitgliedschaft weiter zu ermöglichen. "Die vorläufigen Turnierpläne sehen so aus, als wenn sich das sehr gut kombinieren lässt", so der Rheinländer. Neben den drei Turnieren der World Golf Championships und den vier Majors müsste Kaymer nicht mehr allzu viele Turnier auf dem "Alten Kontinent" bestreiten, um auch hier Mitglied zu bleiben.

Die Mitgliedschaft auf der US-Tour ist der nächste Schritt in der Entwicklung des ehemaligen Weltranglistenersten, der sich derzeit trotz seines Highlights beim vergangenen Ryder Cup sportlich nicht in bester Verfassung präsentiert. Die US-Tour ist nach dem starken Zulauf der europäischen Stars um Rory McIlroy (Nordirland) und Luke Donald (England) noch besser besetzt als ohnehin schon, stellt also eine größere Herausforderung dar. Zudem ist in den USA deutlich mehr Preisgeld zu verdienen.