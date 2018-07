Mexiko-Stadt (dpa) - Wirbelsturm «Sandy» in der Karibik ist stärker geworden und wird nach Angaben der Meteorologen zu einer Bedrohung für Jamaika und den Osten Kubas. Wie das Hurrikanzentrum in Miami weiter berichtete, erreichte der Sturm in seinem Zentrum Windstärken von 85 Kilometern in der Stunde. Der Sturm befindet sich rund 500 Kilometer südlich von Kingston, der Hauptstadt Jamaikas. Nach Berechnungen der Meteorologen wird er sich weiter verstärken und morgen in Hurrikanstärke auf die Karibikinsel auftreffen. Dort herrscht Hurrikanalarm.

