Gaza (dpa) - Der Emir von Katar, Scheich Hamad bin Chalifa al-Thani, hat als erstes Staatsoberhaupt seit der Machtergreifung der radikal-islamischen Hamas den Gazastreifen besucht. Der Staatschef des reichen Golfstaates wurde von dem Hamas-Führer in dem Palästinensergebiet, Ismail Hanija, am Grenzübergang Rafah begrüßt. Bei den gemäßigten Kräften um Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Westjordanland stieß der Besuch auf Kritik. Die Hamas hatte die Fatah im Juni 2007 in einem Bruderkrieg im Gazastreifen entmachtet.

