Kundus (dpa) - Die afghanische Polizei hat die Festnahme des «Schatten-Gouverneurs» der Taliban für die Provinz Kundus bestätigt.

Mullah Abdul Rahman sei verantwortlich für den Angriff auf die Bundeswehr am Karfreitag 2010 mit drei toten Deutschen gewesen, sagte der Polizeichef des Distrikts Char Darah, Ghulam Mohajuddin, am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. 2009 habe er die Entführung von zwei Tanklastzügen veranlasst, die anschließend auf Anforderung der Bundeswehr bombardiert wurden. Dabei waren viele Zivilisten getötet worden. Laut «Bild»-Zeitung war das Kommando Spezialkräfte (KSK) an der Festnahme Abuld Rahmans am vergangenen Freitag beteiligt.

Die Taliban dementierten, dass ihr «Schatten-Gouverneur» in der Provinz gefangen genommen wurde. «Kein Individuum namens Mullah Abdul Rahman ist in Kundus festgenommen worden», sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid. Der «Schatten-Gouverneur» der Aufständischen sei am Leben und aktiv in der Provinz. Den Namen des angeblich aktiven Taliban-Vertreters wollte Mudschahid nicht nennen. Angaben der Taliban sind notorisch unzuverlässig.

Die Taliban haben in vielen der 34 afghanischen Provinzen «Schatten-Gouverneure» eingesetzt, die die Aufständischen dort führen. Abdul Rahman hatte die Position seit dem Frühjahr 2010 inne. Zuvor waren binnen zwei Monaten zwei seiner Vorgänger festgenommen oder getötet worden. Ein Polizeisprecher sagte, vor dem Frühjahr 2010 sei Abdul Rahman Taliban-Kommandeur im Distrikt Char Darah in Kundus gewesen. In Char Darah war es zu dem Hinterhalt am Karfreitag 2010 und zu dem Bombardement auf die Tanklastzüge 2009 gekommen.