Posen/Berlin (dpa) - Gut eine Woche nach dem Diebstahl eines Leichentransporters bei Berlin hat die Polizei in Polen zwölf Särge entdeckt. Das bestätigte die Polizei in Posen (Poznan) am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa.

Ob die Leichen in den Särgen sind, müsse nun untersucht werden. Sie sollen in der Gerichtsmedizin in Posen überprüft werden. Die Särge seien in einem Wald in der Region Konin in der Nähe von Posen entdeckt worden. Bereits einen Tag zuvor hätten Ermittler den Transporter gefunden. Zudem sei ein weiterer Verdächtiger gefasst worden.

Bereits am Wochenende hatte die Polizei in Posen zwei 25 und 27 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Nach zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen werde gesucht. Zusammen mit dem Leichentransporter waren in der Nacht zum 15. Oktober zwei weitere Wagen aus Hoppegarten bei Berlin verschwunden.

Einer der Kleinlaster war kurz nach dem Diebstahl in Posen entdeckt worden. Die Leichen sollten in ein Krematorium in Sachsen gebracht werden. Die zwölf Särge seien ersten Erkenntnissen zufolge unversehrt, berichteten polnische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei.

Fahndungsaufruf der Posener Polizei