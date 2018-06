Berlin (dpa) - Die deutschen Maschinenbauer bleiben trotz der allgemeinen Verunsicherung durch die europäische Schuldenkrise zuversichtlich. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) rechnet für dieses und kommendes Jahr mit einem Produktionsplus von zwei Prozent.

«Wir bewegen uns auf hohem Niveau noch immer leicht aufwärts», sagte VDMA-Präsident Thomas Lindner am Dienstag auf dem Maschinenbau-Gipfel ins Berlin. «Eine Rezession im Maschinenbau ist nicht in Sicht und nach meiner Einschätzung auch in der Gesamtwirtschaft nicht.» Andere Branchen wie Elektroindustrie, Chemieindustrie und Stahl hatten ihre Prognosen zuletzt gesenkt.