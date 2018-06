Entscheidende Debatte von Romney und Obama im US-Wahlkampf

Washington (dpa) - Zwei Wochen vor der US-Präsidentenwahl sich Amtsinhaber Barack Obama und sein Herausforderer Mitt Romney das letzte von drei Rededuellen im Wahlkampf geliefert. Zum Auftakt griff der Republikaner Romney Obamas Strategie im Verhältnis zur arabischen Welt an. Die USA hätten zugesehen, wie in den vergangenen Jahren eine «Welle des Chaos» über die Region hereingebrochen sei, sagte Romney. Obama warf Romney vor, er habe seine außenpolitischen Ansichten immer wieder geändert. Beide liefern sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gewählt wird am 6. November.

Taliban-Führer mit Bundeswehr-Unterstützung in Afghanistan gefasst

Berlin (dpa) - An der Festnahme eines Taliban-Führers im Norden Afghanistan in der vergangenen Woche sind nach einem Zeitungsbericht auch deutsche Soldaten beteiligt gewesen. Laut «Bild»-Zeitung wurde der Mann vom Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr gefasst. Dieser sei offenbar der von den Taliban eingesetzte «Schatten-Gouverneur» der Provinz Kundus. «Nach afghanischen, bislang unbestätigten Angaben soll es sich um einen Mullah Abdul Rahman handeln», sagte eine Sprecherin. Er wird für zahlreiche Anschläge verantwortlich gemacht.

Japans Justizminister tritt wegen Mafia-Kontakten zurück

Tokio (dpa) - Wegen früherer Kontakte zu einem Gangster-Syndikat hat der japanische Justizminister Keishu Tanaka nach nur einem Monat Amtszeit seinen Rücktritt erklärt. Regierungschef Yoshihiko Noda werde in Kürze einen Nachfolger bestimmen, sagte ein Sprecher laut der Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag. Der 74 Jahre alte Tanaka hatte zugegeben, vor rund 30 Jahren für ein ranghohes Mitglied der japanischen Yakuza eine Hochzeit arrangiert zu haben. Dies hatte ein japanisches Wochenmagazin aufgedeckt. Zuvor war Tanaka bereits wegen eines Spendenskandals in die Schusslinie der Kritik geraten.

US-Außenministerium: FBI hilft bei Ermittlungen in Beirut

Washington (dpa) - Die US-Bundespolizei FBI soll die Ermittlungen über den Bombenanschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut unterstützen. Ein FBI-Team werde im Libanon bei der Untersuchung der Explosion einer Autobombe im christlichen Viertel Aschrafijeh helfen, bei der am Freitag acht Menschen getötet wurden, sagte der US-Außenamtssprecher Mark Toner. Unter den Opfern des Anschlags war auch General Wissam al-Hassan, ein Sunnit und hochrangiger Funktionär des libanesischen Geheimdienstes. Al-Hassan stand der anti-syrischen Zukunftsbewegung des Oppositionspolitikers Saad Hariri nahe. Viele sehen die Verantwortlichen für den Anschlag daher in Damaskus.

CDU streitet nach verlorener OB-Wahl um Modernisierungskurs

Stuttgart (dpa) - Nach der verlorenen OB-Wahl in Stuttgart ist in der CDU ein Streit über eine Modernisierung der Partei ausgebrochen. Der frühere Generalsekretär Heiner Geißler forderte eine grundlegende Erneuerung und Ausrichtung der Partei auf die Linie ihrer Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel. «Der Kurs von Angela Merkel, die CDU als eine moderne Volkspartei zu präsentieren, ist absolut richtig», sagte er den «Ruhr Nachrichten» (Dienstag). Aber: «Es gibt immer noch zu viele konservativ-neoliberale Kräfte, die altmodischen Positionen nachhängen.» Dagegen warnte der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach seine Partei davor, sich bei den Grünen-Wählern anzubiedern.

SPD-interne Unterstützung für Gabriel in der Rentenfrage

Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel bekommt für seinen Kurs in der Rentenpolitik Unterstützung aus der SPD-Bundestagsfraktion. Fraktionsvize Hubertus Heil verteidigte die Forderung nach besseren Jobchancen für Ältere, von denen Gabriel die Zukunft der Rente mit 67 abhängig macht. «Es ist vollkommen richtig, sich angesichts der Verlängerung der Lebensarbeitszeit für bessere Beschäftigungschancen für Ältere einzusetzen», sagte Heil der Zeitung «Die Welt». Gabriel erwägt im Fall einer SPD-Regierungsübernahme im Herbst nächsten Jahres, die Rente mit 67 außer Kraft zu setzen. Er moniert, dass es zu wenige Jobs für ältere Menschen gebe.