Nürnberg (SID) - Box-Weltmeister Arthur Abraham hat großen Respekt vor seinem nächsten Gegner Mehdi Bouadla. "Er schlägt sehr stark, ist ein aggressiver Boxer und befindet sich ständig im Vorwärtsgang", sagte der WBO-Champion aus Berlin vor dem Duell am 15. Dezember in Nürnberg. Menschlich hat Abraham an seinem Gegner nichts auszusetzen. "Ich finde ihn sympathisch. Er ist kein Boxer, der nur eine große Fresse hat. Aber ich werde ihn besiegen", meinte der Champion aus dem Super-Mittelgewicht.

Bouadla gab sich bei der Pressekonferenz in Nürnberg ebenfalls sehr motiviert. "Ich komme im Dezember hierher, um Weltmeister zu werden. Der Kampf gegen Arthur Abraham ist eine große Herausforderung, doch ich liebe große Herausforderungen", meinte der 30-Jährige, der nach vier Siegen in Folge auf Platz zwölf der WBO-Weltrangliste geklettert ist.