Boca Raton (AFP) Vor der US-Präsidentschaftsdebatte zur Außenpolitik hat der einflussreiche republikanische Senator John McCain ein vernichtendes Urteil über die Amtszeit von Barack Obama gefällt. In den vier Jahren habe es keinen Fortschritt im Atomstreit mit dem Iran gegeben, sagte McCain, der Obama vor vier Jahren als Präsidentschaftskandidat unterlegen war, am Montag (Ortszeit) in Boca Raton. Die Beziehungen mit dem engen Verbündeten Israel seien angespannt, das Terrornetzwerk Al-Kaida erstarke im Irak und die Lage in Afghanistan verschlechtere sich zusehends.

