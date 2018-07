Vatikanstadt (AFP) In der Affäre um die Weitergabe von vertraulichen Dokumenten aus dem Vatikan beginnt der Prozess gegen den beschuldigten Informatiker Claudio Sciarpelletti am 5. November. Sciarpelletti müsse sich dann vor einem Gericht des Vatikan verantworten, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Federico Lombardi, am Dienstag mit. Der Informatiker soll Komplize von Papst-Kammerdiener Paolo Gabriele gewesen sein. Bei ihm waren aus dem Vatikan entwendete Dokumente gefunden worden. Gabriele war Anfang Oktober wegen schweren Diebstahls zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

