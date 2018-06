Bonn (dpa) - Verbraucher sollen künftig Fleisch mit einem neuen Label «Für mehr Tierschutz» in Supermärkten finden. Angesichts abschreckender Bilder aus der Massentierhaltung soll das Siegel ein Signal sein, dass Verbraucher solche Produkte mit gutem Gewissen kaufen können. Der Tierschutzbund vergibt das Siegel vor allem an konventionelle Betriebe, die ihre Tiere deutlich artgerechter halten als gesetzlich vorgeschrieben. Durch das Label werde die Situation der Tiere in der Haltung deutlich verbessert, hofft der Verband.

