Washington (dpa) - Knapp zwei Wochen vor der US-Wahl treffen Präsident Barack Obama und sein Herausforderer Mitt Romney heute Nacht zu ihrem dritten und letzten Fernsehduell zusammen. In der Debatte um 3 Uhr deutscher Zeit in Florida geht es ausschließlich um die Außenpolitik, etwa um Afghanistan, Iran und Nahost. Die erste wirtschafts- und innenpolitische Debatte hatte der Republikaner Romney gewonnen, in der zweiten hatte Obama gepunktet. Beide liefern sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gewählt wird am 6. November.

