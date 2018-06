San José (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 6,5 hat am Dienstag (Ortszeit) Costa Rica erschüttert. Das Epizentrum habe 136 Kilometer westlich der Hauptstadt San José gelegen, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden lagen nach Angaben des Katastrophenschutzes in dem zentralamerikanischen Land an der Pazifikküste zunächst nicht vor. Eine Warnung vor "örtlichen" Tsunamis wurde ausgegeben.

