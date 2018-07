Frankfurt/Main (AFP) Der einst meistgesuchte Serientäter Deutschlands, Thomas F., muss für 14 Jahre hinter Gitter. Das Landgericht in Frankfurt am Main verurteilte den geständigen 47-Jährigen am Mittwoch unter anderem wegen schweren Raubs, schwerer räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubs, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.