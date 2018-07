München (AFP) Aufgrund sinkender Rohölpreise gibt auch der Benzinpreis weiter nach. Autofahrer müssen für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt derzeit rund 1,57 Cent zahlen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Das sind etwa drei Cent weniger als in der Vorwoche. Dagegen habe sich Diesel um 1,3 Cent auf durchschnittlich 1,495 Euro pro Liter verteuert. Dem Automobilclub zufolge nähern sich die Preise für Benzin und Diesel im Herbst regelmäßig wegen der einsetzenden Heizölnachfrage an.

