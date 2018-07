Brüssel/Berlin (AFP) Die EU-Kommission hat sich am Mittwoch von einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" über eine Fristverlängerung um zwei Jahre für das griechische Spar- und Reformprogramm distanziert. Er könne "nichts von dem, was in dem Artikel steht, bestätigen", sagte ein Sprecher von Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. "Es gibt noch keine Übereinkunft" mit der griechischen Regierung, ergänzte er.

