Brüssel (AFP) Der US-Autobauer Ford will sein Werk im belgischen Genk schließen. Die Europa-Direktion gab am Mittwoch in Köln bekannt, die Fabrik mit rund 4300 Beschäftigten nach Ablauf des aktuellen Produktionszyklus im Jahr 2014 stilllegen zu wollen. Gleichzeitig wurden die Beschäftigten in der flämischen Stadt auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung informiert.

