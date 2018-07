Düsseldorf (AFP) Auf Straßen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden haben Polizei und Kommunen am Mittwochmorgen mit der ersten länderübergreifenden Tempokontrolle begonnen. An dem sogenannten 24-Stunden-Blitz-Marathon beteiligen sich allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 3500 Polizisten und rund 250 kommunale Mitarbeiter an 3335 Messstellen, wie das Landesinnenministerium in Düsseldorf mitteilte. Insgesamt wird demnach im Zuge der Aktion an insgesamt 4000 Kontrollstellen geblitzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.