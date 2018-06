Hamburg (AFP) Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) hat trotz der Plagiatsvorwürfe bei ihrer Doktorarbeit offenbar noch Rückendeckung einer Mehrheit der Bürger. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für das Magazin "Stern" erklärten 51 Prozent der Befragten, Schavan solle selbst dann nicht zurücktreten, wenn ihr der Doktortitel aberkannt werde. 45 Prozent plädierten in diesem Fall für einen Rücktritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.