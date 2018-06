München (AFP) Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft setzt ihre seit Monaten anhaltende Talfahrt fort. Im Oktober nahm der ifo-Geschäftsklimaindex zum sechsten Mal in Folge ab und verringerte sich spürbar von 101,4 Punkten auf 100 Punkte, wie die Münchner Wirtschaftsforscher mitteilten. Dabei bewerteten die befragten 7000 Unternehem ihre aktuelle Lage deutlich schlechter. Die Erwartungen an das kommende Halbjahr blieben dagegen konstant. "Die Wolken am deutschen Konjunkturhimmel verdunkeln sich", erklärte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn.

