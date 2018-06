Aachen (AFP) Das Straßenverkehrsamt der Städteregion Aachen will einen alten Wasserwerfer aus dem Verkehr ziehen, der auf einen Verein aus der linken Szene zugelassen worden ist. Auf Antrag des Amtes wird demnächst das Verwaltungsgericht Aachen in dem Fall entscheiden, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte.

