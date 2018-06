München (dpa) - Der Benzinpreis bleibt dank gesunkener Rohölpreise im Sinkflug. Autofahrer müssen derzeit im bundesweiten Durchschnitt 1,565 Euro für einen Liter E10 bezahlen, wie der ADAC berechnet hat. Das sind 3,1 Cent weniger als noch vor einer Woche.

Allerdings schauen Dieselfahrer dem Autoclub zufolge dabei in Röhre: Der Selbstzünderkraftstoff verteuerte sich binnen Wochenfrist um 1,3 Cent auf 1,495 Euro je Liter. Allerdings treibt im Herbst die wachsende Nachfrage nach Heizöl auch den Dieselpreis mit in die Höhe. Der Benzinpreis schwankt je nach Region und Tag teils deutlich und kann an einzelnen Stationen erheblich vom Durchschnittspreis abweichen.