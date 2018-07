Barcelona (AFP) Mehrere EU-Abgeordnete aus der nordostspanischen Region Katalonien haben in einem Schreiben an die EU-Kommission "militärische Drohungen" der Zentralregierung in Madrid beklagt. Das auf den 22. Oktober datierte Schreiben an EU-Justizkommissarin Viviane Reding wurde am Mittwoch in mehreren spanischen Medien veröffentlicht und rief verärgerte Reaktionen von spanischen Politikern hervor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.